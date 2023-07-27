JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah emiten menggelar aksi korporasi hari ini. Setidaknya ada 10 emiten yang menggelar aksi korporasi.
Beberapa emiten yang membayar dividen hari ini di antaranya PT Pakuwon Jati Tbk dan PT Soho Global Health Tbk. Melansir laman BEI, Kamis (27/7/2023), berikut agenda bursa hari ini.
1. BMTP
Informasi Pembayaran Kupon seri BMTP01ACN2 ke 9
2. BMTP
Informasi Pembayaran Kupon seri BMTP01BCN2 ke 9
3. FISH
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT FKS Multi Agro Tbk
4. FMII
Tanggal Pembayaran Saham Bonus PT Fortune Mate Indonesia Tbk
5. INCI
Tanggal Pembayaran Dividen Saham PT Intanwijaya Internasional Tbk
6. PADA
Pemberitahuan RUPS PT Personel Alih Daya Tbk di Kantor PT Personel Alih Daya Tbk Ruang Harmony, Lantai 1, Jl Poltangan Raya 35, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530