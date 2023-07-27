10 Aksi Korporasi Hari Ini, PWON hingga SOHO Bayar Dividen

Aksi korporasi hari ini (Foto: Shutterstock)

JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah emiten menggelar aksi korporasi hari ini. Setidaknya ada 10 emiten yang menggelar aksi korporasi.

Beberapa emiten yang membayar dividen hari ini di antaranya PT Pakuwon Jati Tbk dan PT Soho Global Health Tbk. Melansir laman BEI, Kamis (27/7/2023), berikut agenda bursa hari ini.

1. BMTP

Informasi Pembayaran Kupon seri BMTP01ACN2 ke 9

2. BMTP

Informasi Pembayaran Kupon seri BMTP01BCN2 ke 9

3. FISH

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT FKS Multi Agro Tbk

4. FMII

Tanggal Pembayaran Saham Bonus PT Fortune Mate Indonesia Tbk

5. INCI

Tanggal Pembayaran Dividen Saham PT Intanwijaya Internasional Tbk

6. PADA

Pemberitahuan RUPS PT Personel Alih Daya Tbk di Kantor PT Personel Alih Daya Tbk Ruang Harmony, Lantai 1, Jl Poltangan Raya 35, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530