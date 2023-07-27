Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

10 Aksi Korporasi Hari Ini, PWON hingga SOHO Bayar Dividen

Hafizhuddin , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |06:01 WIB
10 Aksi Korporasi Hari Ini, PWON hingga SOHO Bayar Dividen
Aksi korporasi hari ini (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah emiten menggelar aksi korporasi hari ini. Setidaknya ada 10 emiten yang menggelar aksi korporasi.

Beberapa emiten yang membayar dividen hari ini di antaranya PT Pakuwon Jati Tbk dan PT Soho Global Health Tbk. Melansir laman BEI, Kamis (27/7/2023), berikut agenda bursa hari ini.

1. BMTP

Informasi Pembayaran Kupon seri BMTP01ACN2 ke 9

2. BMTP

Informasi Pembayaran Kupon seri BMTP01BCN2 ke 9

3. FISH

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT FKS Multi Agro Tbk

4. FMII

Tanggal Pembayaran Saham Bonus PT Fortune Mate Indonesia Tbk

5. INCI

Tanggal Pembayaran Dividen Saham PT Intanwijaya Internasional Tbk

6. PADA

Pemberitahuan RUPS PT Personel Alih Daya Tbk di Kantor PT Personel Alih Daya Tbk Ruang Harmony, Lantai 1, Jl Poltangan Raya 35, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182210/ihsg-PTV4_large.jpg
Jumlah Investor Pasar Modal RI Tembus 19 Juta, Didominasi Generasi Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182208/ihsg-h0Y7_large.jpg
Daftar 10 Saham Top Losers Pekan Ini, FAST Anjlok 20%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182209/bei-9Ibk_large.jpg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 150%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/278/3181945/ihsg_menguat-vtyu_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat Tipis ke 8.346 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181699/ihsg_menguat-zne9_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.354
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/278/3180509/mnc_sekuritas-TW4S_large.jpg
MNC Sekuritas Resmikan Galeri Investasi BEI Pemerintah Kota Tebing Tinggi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement