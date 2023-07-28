Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Miris! Pengemudi Ojek Online Curhat Sehari Cuma Dapat Rp10.000

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |03:14 WIB
Miris! Pengemudi Ojek Online Curhat Sehari Cuma Dapat Rp10.000
Pendapatan driver ojol (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah dinilai harus lebih memperhatikan pengemudi ojek online (gojek). Sudah saatnya menertibkan hubungan kemitraan antara pengemudi ojek online dengan perusahaan aplikasi.

Ahli hukum perburuhan UGM mengatakan tenaga mereka yang harus dieksploitasi, sedangkan penghasilan mereka semakin mengenaskan.

Dikutip BBC, Kamis 27 Juli 2023 sejumlah pengemudi ojol, yang ditemui, mengatakan dalam sehari mereka memperoleh antara Rp10.000 sampai Rp100.000. Bahkan ada kalanya nol rupiah.

Dari 1.000 pengendara ojol dan kurir yang diteliti mahasiswa doktoral London School of Economic (LSE), Muhammad Yorga Permana, sebanyak 66% menyatakan ingin berhenti dan jika ada kesempatan beralih jadi pekerja kantoran.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Temui Pimpinan DPR, Driver Ojol Tuntut Aturan Resmi soal Tarif Layak
Demo Ojol 17 September Diharapkan Hasilkan Solusi Win-Win Bagi Semua Pihak
Ojek Online Gelar Aksi Demo Hari Ini, Apa Tuntutannya?
Ada Aksi Demo 17 September, Mayoritas Driver Ojol Lebih Pilih Cari Order
Prabowo Beri Diskon 50 Persen Iuran BPJS untuk Ojol, Supir hingga Kurir
Berapa Penghasilan Driver Ojol Setiap Bulan? Ini Rinciannya
