HOME FINANCE HOT ISSUE

Tol Bocimi Segera Diresmikan, Jakarta-Sukabumi Hanya 2,5 Jam

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |10:49 WIB
Tol Bocimi Segera Diresmikan, Jakarta-Sukabumi Hanya 2,5 Jam
Jalan Tol. (Foto: PUPR)
JAKARTA - PT Waskita Karya (Persero) Tbk memastikan peresmian ruas Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi II Cigombong-Cibadak akan dilakukan pada kuartal III-2023.

Jalan tol sepanjang 11,90 kilometer ini digadang-gadang dapat memangkas waktu tempuh 2 jam 30 menit perjalanan dari Jakarta menuju Sukabumi.

 BACA JUGA:

“Semoga waktu tempuh yang singkat ini dapat membuat mobilisasi masyarakat sekitar menjadi lebih mudah dan cepat," ujar SVP Corporate Secretary, Ermy Puspa Yunita, melalui keterangan pers, Jumat (28/7/2023).

Sebelum masyarakat harus menempuh waktu 5 jam perjalanan dari Jakarta menuju Sukabumi. Bahkan, harus melewati jalur kemacetan seperti Cicurug, Parungkuda, dan Cibadak.

Adapun Ruas Tol Bocimi Seksi I Ciawi-Cigombong sepanjang 15,35 kilometer telah beroperasi sejak Desember 2018 lalu, Seksi 2 Cigombong-Cibadak sudah difungsionalkan sejak arus mudik lebaran 15 April 2023 sampai dengan 1 Mei 2023.

 BACA JUGA:

Saat difungsikan, Seksi 2 Cigombong-Cibadak mencatatkan peningkatan lalu lintas harian rata-rata (LHR) sebesar 66,20% dibandingkan periode mudik 2022 yaitu dengan rata-rata sekitar 38.716 kendaraan yang melintas.

Tol Bocimi juga diharapkan dapat memperlancar aktivitas industri dalam penyaluran logistik. Selain itu, meningkatkan potensi wisata yang terdapat di wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

"Kehadiran Tol Bocimi juga memberikan dukungan terhadap konektivitas menuju banyak pariwisata di daerah Jawa Barat seperti Pelabuhan Ratu, Ujung Genteng, Geopark Ciletuh hingga Gunung Gede,” katanya.

