HOME FINANCE SMART MONEY

Ini Alasan Merchandise Kpop Mahal tapi Tetap Laku Terjual dan Banyak Dicari

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |07:04 WIB

Ilustrasi (Foto:Koreaboo)
A
A
A

JAKARTA- Ada alasan merchandise Kpop mahal tapi tetap laku terjual dan banyak dicari menarik untuk diulas. Pembahasan ini meliputi apa saja merchandise yang kerap ditemui di kalangan penggemar Kpop seperti photobook, photocard, lightstick, hingga gantungan kunci.

Sayangnya beberapa merchandise ini memiliki harga jual sangat tinggi. Hal ini bisa ditemukan saat membelinya dalam toko resmi dalam penjualan barang-barang idol Kpop. 

Ternyata ada alasan merchandise Kpop mahal tapi tetap laku terjual dan banyak dicari dikarenakan biaya ekspor ke Indonesia cukup tinggi. Lantaran barang ini pastinya kena pajak bea cukai.

Selain faktor itu, ada beberapa merchandise terkait jumlahnya yang sedikit  atau eksklusif.

Sementara itu, bagi banyak penggemar, memiliki merchandise dari grup atau idolanya adalah cara untuk mengekspresikan dukungan dan kecintaan mereka. Barang-barang tersebut memiliki nilai sentimental yang tinggi dan menjadi pengingat tentang momen-momen berharga bersama idola mereka.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
