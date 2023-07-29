Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perbandingan Gaji Putin dengan Zelensky, Siapa Lebih Banyak?

Cita Zenitha , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |11:23 WIB
Perbandingan Gaji Putin dengan Zelensky, Siapa Lebih Banyak?
Ilustrasi (Foto:Reuters)
JAKARTA- Perbandingan gaji Putin dengan Zelensky menarik untuk dikulik. Hal ini dikarenakan isu kisruh politik antara Rusia dan Ukraina menggemparkan dunia.

Tidak sedikit masyarakat dunia membandingkan kedua pemimpin ini baik dari segi politik atau ekonomi. Salah satunya mengenai gaji petinggi Rusia dan Ukraina.

Berikut adalah perbandingan gaji Putin dengan Zelensky melansir berbagai sumber, Sabtu (29/07/23):

1. Vladimir Putin

Diketahui gaji Vladimir Putin pada tahun 2018 sekitar 8,6 juta rubel rusia setara dengan USD 1,2 juta atau Rp 17,5 miliar per setahun. Angka tersebut meliputi gaji Putin sebagai Presiden Rusia, pensiunan militer, tabungan dan investasi.

Telusuri berita finance lainnya
