Perbandingan Gaji Karyawan Google, Microsoft dan Meta, Siapa Lebih Besar?

JAKARTA – Perbandingan gaji karyawan Google, Microsoft dan Meta. Google, Microsoft, dan Meta termasuk dalam tiga perusahaan teknologi terbesar di dunia.

Twitter belum masuk ke dalam daftar tersebut, dikarenakan perusahaan mereka belum memiliki produk seperti yang diluncurkan Google, Microsoft ataupun Meta.

Salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh orang yang awam adalah mengenai besaran gaji yang dimiliki karyawan di perusahaan-perusahaan tersebut.

Hal yang pasti dari perusahaan Google, Microsoft, dan meta tidak ada yang menggaji pegawainya dengan rendah, dan dengan nilai angka yang cukup fantastis.

Sebagai informasi, karyawan-karyawan di perusahaan teknologi ini bukan hanya akan menerima gaji pokok. Akan tetapi juga akan memberikan tunjangan bagi karyawan dan keluarganya.

- Gaji Karyawan Google

Dilansir melalui website Payscale.com, Sabtu (29/7/2023), Google merupakan perusahaan teknologi yang menetapkan gaji tertinggi bagi karyawannya. Karyawan Google mendapatkan rata-rata USD106.900 atau setara dengan Rp1,6 miliar per tahun di awal karier mereka.

Untuk karyawan yang sudah berpengalaman atau rata-rata, mereka bisa mendapatkan gaji sebesar USD151.600 atau Rp2,2 miliar per tahun.