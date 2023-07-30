Ternyata Ada 2 Uang Koin Emas Gambar Presiden Indonesia

Uang koin gambar presiden (Foto: Bank Indonesia)

JAKARTA – 2 uang koin emas ini gambar Presiden Indonesia yang diterbitkan Bank Indonesia (BI) masuk ke dalam kategori uang khusus.

Uang koin berbahan logam emas ini diterbitkan BI dalam edisi terbatas dan jumlahnya tidak banyak. Uang khusus 2 gambar Presiden Indonesia ini adalah untuk memperingati 100 tahun pemimpin Indonesia dan 50 tahun kemerdekaan Indonesia.

Berikut ini uang koin khusus yang diterbitkan BI bergambar 2 wajah Presiden Indonesia seperti dilansir situs resmi BI, Jakarta, Selasa (7/3/2023).

1. Uang Koin Rp500.000

BI menerbitkan uang koin pecahan Rp500.000 gambar Soekarno untuk memperingati 100 tahun pemimpin Indonesia.

Pada gambar bagian muka uang koin pecahan Rp500.000 ini terdapat Lambang Negara Burung Garuda dengan teks 'BANK INDONESIA'. Lalu ada Logo Panitia Peringatan 100 Tahun Bung Karno dengan tahun penerbitan 2001.