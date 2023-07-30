Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Ada 2 Uang Koin Emas Gambar Presiden Indonesia

Himayatul Azizah , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |03:14 WIB
Ternyata Ada 2 Uang Koin Emas Gambar Presiden Indonesia
Uang koin gambar presiden (Foto: Bank Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – 2 uang koin emas ini gambar Presiden Indonesia yang diterbitkan Bank Indonesia (BI) masuk ke dalam kategori uang khusus.

Uang koin berbahan logam emas ini diterbitkan BI dalam edisi terbatas dan jumlahnya tidak banyak. Uang khusus 2 gambar Presiden Indonesia ini adalah untuk memperingati 100 tahun pemimpin Indonesia dan 50 tahun kemerdekaan Indonesia.

Berikut ini uang koin khusus yang diterbitkan BI bergambar 2 wajah Presiden Indonesia seperti dilansir situs resmi BI, Jakarta, Selasa (7/3/2023).

1. Uang Koin Rp500.000

BI menerbitkan uang koin pecahan Rp500.000 gambar Soekarno untuk memperingati 100 tahun pemimpin Indonesia.

Pada gambar bagian muka uang koin pecahan Rp500.000 ini terdapat Lambang Negara Burung Garuda dengan teks 'BANK INDONESIA'. Lalu ada Logo Panitia Peringatan 100 Tahun Bung Karno dengan tahun penerbitan 2001.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/320/3164049/uang_koin_emas-dZEc_large.jpg
5 Uang Koin Indonesia yang Ternyata Mengandung Emas Asli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/622/3147511/uang_koin-A0yv_large.jpg
5 Cara Jual dan Tukar Uang Koin Rp1.000 Gambar Kelapa Sawit, Heboh Dijual Rp100 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/320/3119595/koin-3WB9_large.jpg
Uang Koin Kelapa Sawit Rp1.000 Dihargai Rp100 Juta, Ini Cara Jual dan Tukarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/320/3105597/koin_jagat-9RZK_large.jpg
Perburuan Koin Jagat Akhirnya Dihentikan karena Merusak, Tak Ada Lagi Harta Karun Rp100 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/320/3105524/koin_jagat-XwoC_large.jpg
5 Fakta Koin Jagat, Ngais-Ngais Tanah hingga Naik Pohon Demi Hadiah Ratusan Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/320/3102289/uang-zpyD_large.jpg
Laku Rp100 Juta, Bagaimana Cara Jual Uang Koin Rp1.000 Kelapa Sawit?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement