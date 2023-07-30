Sosok Pemilik Aplikasi Transportasi Online Maxim

JAKARTA – Sosok pemilik aplikasi transportasi online Maxim. Di Indonesia banyak aplikasi transportasi daring yang sedang bersaing, salah satunya Maxim.

Banyak orang penasaran tentang siapa pemilik aplikasi Maxim. Berikut diulas Okezone.

Maxim adalah perusahaan transportasi online yang didirikan oleh Maxim Belonogov, seorang pria berkebangsaan Rusia. Belonogov sendiri memulai perusahaannya pada tahun 2003 lalu di Provinsi Shadrinks dan baru masuk ke Indonesia sekitar 2018-an.

Dia lahir dari keluarga sederhana dan menjalani kehidupan yang pas-pasan. Ayahnya telah meninggal dunia sehingga sejak kecil ia harus berjuang demi kebutuhan keluarga.

Di masa mudanya, Belonogov pernah menjadi loper koran jalanan dan bergabung dengan tim relawan rumah sakit darurat di layanan penjemputan untuk jenazah.

Lalu saat menginjak usia 16 tahun, sang ibu meninggal dunia. Kondisi ini tentu membuat Belonogov terpuruk, mengingat di usianya yang masih muda ia sudah menjadi yatim piatu.

Kondisi tersebut membuat dirinya harus menjalani berbagai profesi untuk menyambung hidup.