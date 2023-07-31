Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertamina Sidak Pangkalan, Masyarakat Jangan Khawatir dengan Ketersediaan LPG 3 Kg

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |20:28 WIB
Pertamina Sidak Pangkalan, Masyarakat Jangan Khawatir dengan Ketersediaan LPG 3 Kg
Gas LPG 3 kg. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) melakukan peninjauan langsung pangkalan gas LPG 3 kilogram (Kg) di Bogor, Depok hingga Cianjur. Hal ini untuk memastikan ketersediaan dan distribusi LPG 3 kg melalui pangkalan berjalan lancar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pada peninjauan di 12 pangkalan di wilayah Kota Depok dan Bogor serta Kabupaten Bogor dan Cianjur, dipastikan ketersediaan LPG 3 Kg dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.

 BACA JUGA:

Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Pertamina Patra Niaga, Harsono Budi Santoso memastikan kondisi pangkalan berjalan normal dan tidak terdapat antrean pembelian LPG 3 kg serta tidak ditemukan adanya lonjakan permintaan kebutuhan LPG 3 kg tersebut.

Dari 12 pangkalan, tiga berada di wilayah Kota Depok, tiga pangkalan di wilayah Kota Bogor, 4 pangkalan di wilayah Kabupaten Bogor dan 2 pangkalan di wilayah Kabupaten Cianjur. Pangkalan ini berada di daerah sekitar pemukiman padat penduduk dan pusat keramaian masyarakat, sehingga merupakan lokasi yang tepat untuk melakukan pemantauan ketersediaan LPG 3 kg.

 BACA JUGA:

“Masyarakat di wilayah Depok, Bogor dan Cianjur tidak perlu khawatir dengan ketersediaan LPG 3 Kg karena Pertamina telah berkomitmen untuk menjaga pasokan bagi masyarakat," ujar Budi, Senin (31/7/2023).

“Selanjutnya, kami harapkan dapat terus terjalin koordinasi yang semakin baik antara Pertamina, Pemerintah Kota/Kabupaten dan Hiswana Migas untuk mengawasi ketersediaan dan distribusi LPG ini," tambah Budi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183470/pertamina-LulP_large.jpg
Pertamina Ungkap Jurus Kejar Target NZE 2026 di Forum COP30
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183280/bietanol-TpHl_large.jpg
Pertamina dan Toyota Mau Bangun Pabrik Bioetanol, Ini Dampak Positifnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182780/pertamina-HNUf_large.jpg
Ini Kisah Pejuang Energi, dari Sopir Tangki BBM hingga Operator SPBU Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180593/harga_bbm-Jqmg_large.jpg
Harga BBM Pertamina Terbaru dari Pertalite hingga Dexlite Berlaku 1 November 2025, Ada yang Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180576/bbm-DWZc_large.jpg
YLKI: Positif, Upaya Pertamina Hadapi Kasus Pertalite di Jatim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3180039/dirut_pertamina-VhaW_large.jpg
Purbaya Puji Bos Pertamina Serius Bangun Kilang, Jadi Modal Jaga Ketahanan Energi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement