Pertamina Sidak Pangkalan, Masyarakat Jangan Khawatir dengan Ketersediaan LPG 3 Kg

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) melakukan peninjauan langsung pangkalan gas LPG 3 kilogram (Kg) di Bogor, Depok hingga Cianjur. Hal ini untuk memastikan ketersediaan dan distribusi LPG 3 kg melalui pangkalan berjalan lancar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pada peninjauan di 12 pangkalan di wilayah Kota Depok dan Bogor serta Kabupaten Bogor dan Cianjur, dipastikan ketersediaan LPG 3 Kg dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.

BACA JUGA:

Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Pertamina Patra Niaga, Harsono Budi Santoso memastikan kondisi pangkalan berjalan normal dan tidak terdapat antrean pembelian LPG 3 kg serta tidak ditemukan adanya lonjakan permintaan kebutuhan LPG 3 kg tersebut.

Dari 12 pangkalan, tiga berada di wilayah Kota Depok, tiga pangkalan di wilayah Kota Bogor, 4 pangkalan di wilayah Kabupaten Bogor dan 2 pangkalan di wilayah Kabupaten Cianjur. Pangkalan ini berada di daerah sekitar pemukiman padat penduduk dan pusat keramaian masyarakat, sehingga merupakan lokasi yang tepat untuk melakukan pemantauan ketersediaan LPG 3 kg.

BACA JUGA:

“Masyarakat di wilayah Depok, Bogor dan Cianjur tidak perlu khawatir dengan ketersediaan LPG 3 Kg karena Pertamina telah berkomitmen untuk menjaga pasokan bagi masyarakat," ujar Budi, Senin (31/7/2023).

“Selanjutnya, kami harapkan dapat terus terjalin koordinasi yang semakin baik antara Pertamina, Pemerintah Kota/Kabupaten dan Hiswana Migas untuk mengawasi ketersediaan dan distribusi LPG ini," tambah Budi.