Swift Code BCA, Nasabah Harus Tahu

JAKARTA – Swift code BCA penting untuk diketahui nasabah. Kode swift BCA sering dipertanyakan mengingat BCA sebagai bank swasta terbesar di Indonesia.

Lantas, tahukah kamu apa sebenarnya swift code BCA?

Swift code memiliki fungsi untuk identifikasi bank di suatu negara dan cabang tertentu. Swift code yang dimiliki setiap bank tentu berbeda, termasuk swift code BCA.

Bank Idintifier Code merupakan nama lain dari swift code sebagai identitas bank. Swift code BCA yang berlaku saat ini adalah CENAIDAJA.