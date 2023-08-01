Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Bagaimana Membangun Merek FMCG yang Unggul di Indonesia?

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |15:59 WIB
Bagaimana Membangun Merek FMCG yang Unggul di Indonesia?
Ilustrasi. (Foto: dok midjourney/aldinabahri)
A
A
A

Bisnis FMCG di Indonesia merupakan sektor besar dan terus berkembang yang menawarkan peluang dan tantangan yang sangat besar baik bagi perusahaan lokal maupun multinasional.

Menurut Statista, industri fast moving consumer goods (FMCG) merupakan salah satu industri besar di Indonesia yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi negara.

Nilai pasar FMCG di Indonesia diperkirakan sekitar 1,2 triliun dolar AS pada tahun 2020, dan diperkirakan akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 7,6 persen dari 2021 hingga 2025.

Fast moving consumer goods (FMCG) adalah produk yang dijual dengan cepat dan dengan biaya yang relatif rendah, seperti makanan, minuman, perawatan pribadi, pembersih rumah tangga, dan tembakau.

Merek FMCG menghadapi persaingan yang ketat di pasar, serta mengubah preferensi dan perilaku konsumen. Oleh karena itu, membangun merek FMCG yang unggul memerlukan pemahaman yang jelas tentang sasaran pasar, proposisi nilai yang kuat, identitas yang khas, dan eksekusi yang konsisten.

Chief Executive Officer & President of PT Sasa Inti Rudolf Tjandra, mengatakan dirinya memberanikan diri untuk membagikan pemikirannya tentang bagaimana membangun merek FMCG yang unggul di Indonesia.

“Menggunakan beberapa contoh dari Kapal Api, Sweety Baby Diaper, Sampoerna A Mild, dan Mie Sedap. Ini adalah empat merek FMCG sukses yang telah membangun kehadiran dan loyalitas mereka di kalangan konsumen Indonesia,” ucapnya.

Beberapa faktor kunci yang mendorong pertumbuhan industri FMCG di Indonesia adalah:

• Meningkatnya daya beli konsumen karena peningkatan pendapatan pribadi, urbanisasi, dan digitalisasi yang mengubah gaya hidup dan preferensi masyarakat.

• Jumlah penduduk Indonesia yang besar dan beragam, yang terdiri dari lebih dari 250 juta jiwa yang tersebar di lebih dari 6.000 pulau berpenghuni, menciptakan permintaan yang tinggi terhadap berbagai produk dan jasa.

• Rendahnya penetrasi beberapa kategori produk, seperti personal care, pembersih rumah tangga, dan makanan kemasan, yang menawarkan ruang untuk ekspansi dan inovasi.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/11/3183693//pajak_dan_retribusi_daerah_bapenda-bita_large.jpg
Kenali Beda Pajak dan Retribusi Daerah, Fondasi Bangun Jakarta Lebih Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/12/3183628//iforte_national_dance_competition-T7E1_large.jpg
iForte National Dance Competition Kembali Digelar, Nyalakan Semangat Generasi Muda Berkarya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/11/3183572//belanja_hemat_dan_praktis-hd70_large.jpg
Nyobain Jadi Member ShopeeVIP, Ikut Paket 6 Bulan untuk Belanja Lebih Hemat dan Praktis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/340/3183568//pelindo_tegaskan_kesiapan_nataru_2025_2026-cpoJ_large.jpeg
Danantara Tinjau Fasilitas Terminal Penumpang, Pelindo Tegaskan Kesiapan Nataru 2025/2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/15/3183548//pt_astra_honda_motor-U61Z_large.jpg
Fitur Cerdas Honda ADV160 Taklukkan Xploride Mystery Camp Banyuwangi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/11/3183642//direktur_consumer_banking_bni_corina_leyla-HwY4_large.jpeg
Komitmen Entaskan Kemiskinan, BNI Raih Penghargaan Women in SDG’s Action 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement