HOME FINANCE PROPERTY

Ada Sodetan Kali Ciliwung, 6 Kelurahan Bebas Banjir

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |04:09 WIB
Ada Sodetan Kali Ciliwung, 6 Kelurahan Bebas Banjir
Proyek sodetan kali ciliwung (Foto: Kementerian PUPR)
A
A
A

JAKARTA – Resmikan Sodetan Kali Ciliwung bisa menyelesaikan permasalahan banjir di enam kelurahan. Proyek Sodetan Ciliwung ini ternyata bisa mengatasi agar tak banjir lagi pada enam kelurahan di Jakarta.

"Ini bisa menyelesaikan paling tidak enam kelurahan enggak banjir lagi," kata Presiden Jokowi usai resmikan Sodetan Ciliwung, Jakarta Timur, Senin (31/7/2023).

Meski demikian, Jokowi mengakui meski selesainya Sodetan Ciliwung, Bendungan Ciawi-Sukamahi baru hanya bisa menyelesaikan permasalahan banjir di Jakarta sekitar 62%.

"Dan dengan selesainya sodetan Ciliwung ini juga menyelesaikan banjir Jakarta, baik tadi yang bendungan Ciawi-Sukamahi, sodetan Ciliwung, normalisasi Ciliwung, banjir kanal timur, itu bisa menyelesaikan baru kira kira 62% dari persoalan banjir yang ada di Jakarta," kata Jokowi.

Halaman:
1 2
