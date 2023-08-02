Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Langka! Penerima Gas Elpiji 3 Kg Harus yang Berhak dan Terdaftar

Hafizhuddin , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |06:23 WIB
Langka! Penerima Gas Elpiji 3 Kg Harus yang Berhak dan Terdaftar
Distribusi Gas Elpiji Jadi Sorotan Usai Terjadi Kelangkaan. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA – Isu kelangkaan gas elpiji 3 kilogram (kg) menghebohkan warga. Walau sudah bukan sekali dua kali terjadi, masyarakat tetap akan selalu direpotkan bila tidak memiliki gas elpiji tersimpan di rumahnya.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung ikut melakukan peninjauan ke Kota Medan, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu. Dia mendapati bahwa setidaknya di Medan bahan bakar bersubsidi tersebut sudah tersedia.

“Sudah mulai diatasi pada Kamis sore dan Jumat (27 dan 28 Juli 2023). Saya apresiasi langkah cepat Pertamina,” kata Martin.

Martin menambahkan, Pertamina harus terus membenahi sistem elektronik untuk suplai gas Elpiji. Terutama bagi alur distribusi, mulai dari Pertamina, SPBE, Agen, dan Pangkalan sehingga stok selalu termonitor dan jika terjadi kekurangan dapat segera diisi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174159/purbaya-0VF8_large.jpg
3 Fakta Purbaya Ungkap Harga Asli LPG 3 Kg hingga Disentil Bahlil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/320/3166427/lpg-C1Vu_large.jpg
4 Fakta Beli LPG 3 Kg Wajib KTP di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/320/3165401/bahlil-AThC_large.jpg
Bahlil Ungkap Beli LPG 3 Kg Pakai KTP Berlaku 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/320/3153073/lpg-sit5_large.jpg
3 Fakta LPG 3 Kg Satu Harga Berlaku 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/320/3152281/gas_elpiji-zZYy_large.jpg
Ini Alasan LPG 3 Kg Satu Harga Diterapkan Mulai 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/470/3138093/jargas-ClJ2_large.jpg
Percepatan Pembangunan Jargas di Jatim, Masyarakat Tak Lagi Pakai LPG 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement