Ternyata Segini Gaji Sultan Andara di YouTube

JAKARTA - Gaji Raffi Ahmad yang dikenal sebagai Sultan Andara menarik untuk dibahas.

Seperti yang sudah diketahui, aktor sekaligus pembawa acara Raffi Ahmad sudah hampir 2 tahun belakangan fokus terhadap konten di akun Youtube Channelnya.

Tidak hanya sendiri, Raffi diketahui turut mengajak serta anggota keluarganya yakni Nagita Slavina dan Rafathar Malik Ahmad untuk turut mengembangkan konten di akun Youtube RANS Entertainment.

Emang Berapa Gaji Raffi Dari Youtube ya?

Raffi berhasil memperoleh sedikitnya 29,5 juta subscribers. Bahkan hingga saat ini 2000 lebih videonya sudah ditonton oleh hampir 4 miliar orang di dunia.

Social Blade menyebut bahwa Raffi Ahmad bersama RANS Entertainment mampu menghasilkan pundi-pundi rupiah yang cukup besar.

Bapak satu anak ini mampu meraih penghasilan di Youtube mulai dari $34.6 ribu hingga USD553.6 ribu per bulan atau setara dengan Rp500 juta hingga Rp5 miliar lebih.

Seperti yang diketahui, Raffi Ahmad sendiri merupakan salah satu selebriti paling laris di Tanah Air. Tak cuma di industri hiburan, bisnisnya pun cukup banyak di beberapa bidang.