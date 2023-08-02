Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ternyata Segini Gaji Sultan Andara di YouTube

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |07:17 WIB
Ternyata Segini Gaji Sultan Andara di YouTube
Ternyata Segini Gaji Raffi Ahmad dari YouTube. (Foto: Okezone.com/Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Gaji Raffi Ahmad yang dikenal sebagai Sultan Andara menarik untuk dibahas.

Seperti yang sudah diketahui, aktor sekaligus pembawa acara Raffi Ahmad sudah hampir 2 tahun belakangan fokus terhadap konten di akun Youtube Channelnya.

Tidak hanya sendiri, Raffi diketahui turut mengajak serta anggota keluarganya yakni Nagita Slavina dan Rafathar Malik Ahmad untuk turut mengembangkan konten di akun Youtube RANS Entertainment.

Emang Berapa Gaji Raffi Dari Youtube ya?

Raffi berhasil memperoleh sedikitnya 29,5 juta subscribers. Bahkan hingga saat ini 2000 lebih videonya sudah ditonton oleh hampir 4 miliar orang di dunia.

Social Blade menyebut bahwa Raffi Ahmad bersama RANS Entertainment mampu menghasilkan pundi-pundi rupiah yang cukup besar.

Bapak satu anak ini mampu meraih penghasilan di Youtube mulai dari $34.6 ribu hingga USD553.6 ribu per bulan atau setara dengan Rp500 juta hingga Rp5 miliar lebih.

Seperti yang diketahui, Raffi Ahmad sendiri merupakan salah satu selebriti paling laris di Tanah Air. Tak cuma di industri hiburan, bisnisnya pun cukup banyak di beberapa bidang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/455/3182812/viral-4Cts_large.jpg
Ini Pemilik Ta Wan, Restoran yang Minta Maaf Usai Pelanggan Minum Cairan Pembersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/455/3181336/ekonomi-2hl4_large.jpg
Emak-Emak, Ini Cara Kurangi Sampah Jadi Peluang Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/455/3180544/sandiaga_uno-eaFw_large.jpg
Bisnis Masa Depan, Sandiaga Uno: Green Economy Ciptakan Green Job
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/455/3177868/umkm-PLcx_large.jpg
Berkat Pertamina UMK Academy, Produk Kerajinan Pelepah Pisang Tembus Pasar AS  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/455/3175422/inspirasi_usaha-yw6E_large.jpg
Pelaku Bisnis Online Ungkap Rahasia Raih Omzet Miliaran Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/455/3168957/umkm-H37p_large.jpg
UMKM Healthcare Ini Berkembang Semakin Pesat Berkat Program Pemberdayaan BRI 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement