HOME FINANCE SMART MONEY

7 Contoh CV Lamaran Kerja ATS Friendly yang Baik dan Benar

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |15:58 WIB
7 Contoh CV Lamaran Kerja ATS <i>Friendly</i> yang Baik dan Benar
JAKARTA- Beberapa contoh CV lamaran kerja ATS friendly yang baik dan benar agar mudah dapat pekerjaan.

Seperti diketahui Applicant Tracking System (ATS) merupakan software yang digunakan dalam proses perekrutan karyawan perusahaan yang berfungsi untuk mengumpulkan, membaca, menyaring, serta memilih CV yang paling sesuai dengan lowongan kerja yang disediakan.

Adapun kehadiran CV menjadi sumber informasi penting untuk menggali potensi apa yang dimiliki si pelamar kerja.

Untuik itu beberapa contoh CV lamaran kerja ATS friendly. Dengan kata lain, saat sebuah perusahaan menggunakan ATS untuk menyaring ribuan pendaftar, maka hanya CV yang paling sesuailah yang dapat lolos tahap seleksi CV untuk menuju tahapan recruitment berikutnya.

Melansir Top Resume, Rabu (2/8/2023) format CV ATS Friendly menggunakan ringkasan profesional di bagian atas dokumen untuk menjelaskan keterampilan dan kualifikasi utama yang dimiliki.

