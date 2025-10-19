Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Kisah Pengemis Terkaya di Dunia Punya Harta Rp14 Miliar

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 19 Oktober 2025 |16:01 WIB
Kisah Pengemis Terkaya di Dunia Punya Harta Rp14 Miliar
Kisah Pengemis Terkaya di Dunia Punya Harta Rp14 Miliar (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kisah Bharat Jain yang menjadi pengemis terkaya di dunia berharta Rp14 miliar. Umumnya, pengemis identik dengan kemiskinan dan hidup serba kekurangan. 

Namun, Bharat Jain asal India justru berbeda jauh dari gambaran tersebut. Pria ini dijuluki sebagai pengemis terkaya di dunia karena memiliki harta Rp14 miliar.

Bharat Jain kerap terlihat mengemis di kawasan Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus dan Azad Maidan, Mumbai, India. Dia lahir dari keluarga sederhana dengan kondisi ekonomi yang terbatas. Demikian berdasarkan laporan Economic Times, 

Karena tidak memiliki kesempatan menempuh pendidikan formal, Bharat Jain kesulitan mendapatkan pekerjaan tetap yang layak. Jalan terakhir yang dia pilih adalah mengemis.

Keputusan itu ternyata membawanya pada penghasilan yang mengejutkan. Dari hasil mengemis, Bharat Jain diperkirakan memperoleh pendapatan harian sekitar 2.000-2.500 rupee atau setara Rp365.000 sampai Rp500.000. Jika dikalikan dalam sebulan, dia mampu mengumpulkan 60.000-70.000 rupee. Jumlahnya sekitar Rp12 juta.

Selama bertahun-tahun, penghasilan tersebut berhasil dia tabung dan investasikan. Kini, total kekayaan Bharat Jain mencapai lebih dari 75 juta rupee atau hampir Rp13,96 miliar.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
