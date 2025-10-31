Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menaker Sebut Butuh 1,5 Juta Pekerja untuk Kelola Sampah hingga Pembangkit Listrik

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 31 Oktober 2025 |12:00 WIB
Menaker Sebut Butuh 1,5 Juta Pekerja untuk Kelola Sampah hingga Pembangkit Listrik
Menaker soal Lapangan Kerja (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, berharap perguruan tinggi di Indonesia dapat berperan aktif dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan adaptif terhadap kebutuhan dunia kerja masa depan. Hal ini khususnya dalam menghadapi transisi menuju energi hijau.

Dia mengatakan, berdasarkan proyeksi Kementerian PPN/Bappenas, diperlukan sekitar 1,5 juta tenaga kerja baru untuk mengisi sektor-sektor hijau di masa mendatang. Diperlukan keterampilan khusus untuk menjalankan program tersebut.

"Green jobs bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban bagi kita untuk mempersiapkan SDM yang mampu menjawab kebutuhan tersebut," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (31/10/2025).

Selain sektor energi, Menaker mencontohkan bahwa peluang kerja hijau juga terbuka di berbagai bidang lain, seperti pengelolaan sampah dan lingkungan hidup yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

"Ada beberapa sektor yang perlu disiapkan proses transisinya. Misalnya, pengelolaan sampah yang ada di setiap wilayah Indonesia juga membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan berwawasan lingkungan," ucapnya.

 

