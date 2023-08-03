Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gaji PNS yang Sudah Pensiun, Ternyata Segini

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |06:18 WIB
Gaji PNS yang Sudah Pensiun, Ternyata Segini
Gaji pensiunan PNS (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gaji PNS yang sudah pensiun dan juga tunjangan yang mereka miliki cukup menarik untuk diulas lebih dalam.

Bahasan ini meliputi juga beberapa besaran yang diterima oleh pensiunan Aparatur Negara Sipil (ASN).

Dilansir dari berbagai sumber, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019, berikut ini besaran gaji pensiunan PNS di Indonesia.

1. Gaji Pokok Pensiunan PNS

- Pensiunan PNS Golongan 1: Rp1.560.800 s/d Rp2.014.900

- Pensiunan PNS Golongan 2: Rp1.560.800 s/d Rp2.865.000

- Pensiunan PNS Golongan 3: Rp1.560.800 s/d Rp3.597.800

- Pensiunan PNS Golongan 4: Rp1.560.800 s/d Rp4.425.900

2. Gaji Pensiunan Janda/Duda PNS

- Pensiunan Janda/Duda PNS Golongan 1 : Rp1.170.600

- Pensiunan Janda/Duda PNS Golongan 2 : Rp1.170.600 s/d Rp1.375.200

- Pensiunan Janda/Duda PNS Golongan 4 : Rp1.170.600 s/d Rp1.727.00

- Pensiunan Janda/Duda PNS Golongan 4 : Rp1.170.600 s/d Rp2.124.500

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183269/mentan_amran-SuP6_large.jpg
Amran Copot ASN yang Sewakan Lahan Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183168/gaji_pns-haH2_large.jpg
Ini Rincian dan Besaran Gaji Pensiunan PNS Terbaru yang Cair di November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182889/ai-5vmw_large.jpg
PNS Harus Siap di Era AI, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182538/pns-10JP_large.jpeg
Gaji Pensiunan PNS Naik? Ini Besarannya yang Cair di November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180363/pns-QvEt_large.jpeg
Kenaikan Gaji Pensiunan PNS 2025, Cek Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/622/3178652/pns-0wLr_large.jpeg
Cara dan Syarat Mencairkan Dana Pensiunan PNS di Taspen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement