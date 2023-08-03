Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menguak Berapa Gaji Ojol InDrive?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |19:43 WIB
Menguak Berapa Gaji Ojol InDrive?
Ilustrasi (Foto:Okezone)
JAKARTA- Menguak berapa gaji ojol Indrive menarik untuk diulas. Apalagi, InDrive diluncurkan pada 2012 dan merambah ke Indonesia sejak 2021. Layanan inDrive tersedia lebih dari 700 kota yang tersebar di 47 negara.

Apalagi transportasi online ini merupakan salah satu pesaing Grab dan Gojek yang sudah hadir di Indonesia. Dengan memiliki tairf murah serta bisa negoisasi membuat masyarakat penasaran berapa gajinya.

Menguak berapa gaji ojol Indriver ini sudah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan (KM) No, KP/667/2022, besaran biaya sewa aplikasi paling besar 15%.

InDrive, sebelumnya inDriver menerapkan sistem bagi hasil berupa komisi untuk mitra pengemudinya. Bagi hasil yang dimaksud adalah setiap penghasilan yang dimiliki oleh driver akan dipotong dan disetor ke perusahaan sebesar 10%.

Jadi, bisa kita simpulkan hampir 90% penghasilan driver inDrive akan masuk ke kantong pribadi dan perusahaan hanya mendapatkan 10%.

Halaman:
1 2 3
