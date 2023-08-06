Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Persaingan Ojek Online Ketat karena Banyak Pemain Baru, Cari Duit Makin Susah?

Hafizhuddin , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |09:06 WIB
5 Fakta Persaingan Ojek Online Ketat karena Banyak Pemain Baru, Cari Duit Makin Susah?
Persaingan Ojek Online Ketat. (foto: Okezone.com)
JAKARTA – Saat ini profesi ojek online banyak diincar. Hal tersebut membuat banyak platform transportasi online ikut menjamur dan persaingan semakin ketat.

Berikut dirangkum Okezone beberapa fakta tentang ojek online.

1. Perbedaan Ojek Online dan Ojek Biasa

Selain mudah, biasanya ojek online menawarkan harga yang lebih murah dibanding ojek biasa. Hanya dengan memasukkan alamat tujuan dan titik jemput lewat aplikasi yang tersedia, tarif sudah diakumulasikan dan penumpang bisa langsung diantarkan sampai lokasi tujuan.

Sistem penilaian dan juga kontak CS pada aplikasi juga membuat penumpang merasa lebih aman dan nyaman.

2. Aplikasi Ojek Online di Indonesia

Selain aplikasi Gojek dan Grab, masih banyak aplikasi transportasi online lain yang menawarkan layanan serupa.

ojol

Diantaranya ada Maxim, inDriver, Anterin, Asia Trans, Okejek, Linkaran, Nujek - Nusantara Ojek, Draiv, Kuririo, Bonceng, Shejek, Move App, KlikGo, Ojek Argo, Get Indonesia, JogjaKita, Kang Ojek, dan Walan.

3. Penghasilan Ojek Online

Diketahui dari berbagai sumber, penghasilan para driver ojol tidak menentu. Dalam situasi yang baik dan menghitung rata-rata pendapatan, mereka bisa menghasilkan sebesar Rp150.000 hingga Rp250.000 dalam sehari.

Halaman:
1 2
