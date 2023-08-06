Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pantun Sri Mulyani: Mantan Sudah ke Penghulu Kamu Masih Sendirian

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |18:27 WIB
Pantun Sri Mulyani: Mantan Sudah ke Penghulu Kamu Masih Sendirian
Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Okezone)
JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani ikut memeriahkan acara Spectaxcular 2023 yang diselenggarakan oleh Ditjen Pajak Kemenkeu. Pada acara itu Sri Mulyani berpantun untuk mengawali acara tersebut.

“Berakit-rakit dahulu berenang-renang ketepian, mantan sudah ke penghulu kamu masih sendirian,” tulis Sri Mulyani di Instagramnya, Minggu (6/8/2023).

“Pagi-pagi sekali datang ke Sarinah mengikuti rangkaian Spectaxcular @ditjenpajakri. Dimulai dengan jalan kaki mengitari Jalan M.H. Thamrin, lalu menyaksikan pentas budaya bersama pengunjung CFD yang penuh semangat,” tambahnya.

Acara Spectaxcular tersebut juga sekaligus mengawali rangkaian peringatan hari jadi Kementerian Keuangan yang ke-77 yang akan dirayakan Oktober nanti.

Sri Mulyani juga memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya peran pajak dan APBN.

