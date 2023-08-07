Ternyata Ini Cara Kerja Ojek Online Gojek dan Grab

JAKARTA - Ternyata cara kerja ojek online Gojek dan Grab menarik untuk dikulik. Kedua platform transportasi online ini telah menyajikan banyak kemudahan bagi masyarakat.

Sebagai pengenalan, Gojek merupakan startup penyedia jasa transportasi online pertama asal Indonesia yang berdiri pada tahun 2016. Sementara itu Grab berdiri pada 2012 di Singapura.

Perjalanan teknologi di balik layar ojek online Gojek dan Grab telah membawa dampak besar dalam dunia transportasi dan mobilitas. Tidak hanya mencakup layanan antar jemput, tetapi juga layanan pengiriman makanan, barang, dan masih banyak lagi.

Melansir berbagai sumber, Senin (07/08/23) ternyata ini cara kerja ojek online Gojek dan Grab yang tidak banyak orang ketahui.

1. Konsumen Melakukan Pemesanan

Cara kerja Gojek dan Grab hampir sama dan tergolong sederhana. Pertama, pelanggan menggunakan aplikasi untuk mengirimkan orderan atau memesan jasa kepada driver. Pelanggan terlebih dahulu memasukan alamat penjemputan dan alamat tujuan.

Setelah itu, pelanggan akan menentukan metode pembayaran. Terdapat dua sistem pembayaran baik tunai maupun non-tunai.