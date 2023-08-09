Deretan PO Bus Terkaya di Indonesia

JAKARTA – PO bus ini sangat mudah dicari dan sering dijumpai karena kerap wara-wiri melintas di jalan daerah maupun Nasional. Hal ini karena PO bus ini memiliki armada yang sangat banyak.

Dengan aset tersebut, PO bus ini bisa dibilang sebagai penyedia transportasi besar di Indonesia.

Dari sisi konsumennya, tentu calon penumpang bisa mendapat keuntungan dari jumlah aset PO bus tersebut. Sebab mereka mencari mudah mencari layanan transportasi yang dibutuhkan.

Berikut PO Bus yang sering dilihat di jalan-jalan Indonesia:

1. PO Mayasari

Engkud Mahpud adalah pendiri Mayasari Bakti yang merupakan salah satu PO bus dengan trayek sekaligus armada terbanyak di Indonesia.

Perusahaannya bergerak di bidang transportasi bus AKAP, bus kota, dan bus pariwisata. Aset armadanya mencapai lebih dari 3.000 unit.

2. PO Hiba

Jacobus Irawan adalah pemilik PO bus Hiba Group yang memberikan layanan bus pariwisata, antar jemput karyawan, serta bus AKAP. Diperkirakan aset bus milik Jacobus Irawan mencapai 2.000 unit lebih.

3. PO Sinar Jaya

Herman Rusly merupakan pendiri PO bus asal Bekasi, Jawa Barat, Sinar Jaya. Berbekal pengalaman di bidang transportasi sejak 1969, Herman Rusly sudah meraih kesuksesan besar. Terbukti dari aset PO bus Sinar Jaya yang memiliki lebih dari 1.000 unit armada bus. Kini, PO Sinar Jaya dikelola putranya Teddy Kurniawan Rusli.