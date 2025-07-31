Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kemenhub Integrasikan Tiket Transportasi Umum, Sekali Tap Bisa Naik Bus hingga Kereta

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |21:05 WIB
Kemenhub Integrasikan Tiket Transportasi Umum, Sekali Tap Bisa Naik Bus hingga Kereta
Masyarakat cukup sekali melakukan pembayaran untuk naik berbagai jenis transportasi seperti bus, kereta. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda menyiapkan sistem tiket terintegrasi lintas moda angkutan umum. Dengan sistem ini, masyarakat cukup sekali melakukan pembayaran untuk naik berbagai jenis transportasi seperti bus, kereta, hingga angkutan perkotaan lainnya.

Direktur Jenderal Integrasi Transportasi Antar Moda, Risal Wasal, mengatakan rencana ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan sistem transportasi nasional yang terhubung, terpadu, dan berkelanjutan.

"Ada tiga hal yang akan kita laksanakan: pertama, bagaimana integrasi tarif antar moda, serta integrasi ticketing system," ujarnya dalam acara integrasi transportasi di sektor darat, perkeretaapian, udara, dan laut di kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Risal menjelaskan bahwa sistem ini akan mencakup integrasi tarif, sistem tiket, dan juga sistem clearing house yang akan memastikan pembagian pendapatan antaroperator moda berjalan adil dan transparan.

"Ke depan kita bicara MaaS (Mobility as a Service). Konsep MaaS itu adalah, begitu dia tap dengan satu tiket tadi, uang itu akan langsung terbagi (ke moda transportasi lain)," katanya.

Pada kesempatan itu, Risal menjelaskan MaaS adalah integrasi dan akses ke berbagai layanan transportasi (seperti transportasi umum, ride-sharing, car-sharing, bike-sharing, scooter-sharing, taksi, rental mobil, ride-hailing, dan sebagainya) dalam satu penawaran digital mobilitas dengan basis mobilitas aktif dan sistem transportasi umum yang efisien.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179193/menhub_dudy_ramp_check-L2dV_large.jpg
Menhub Perintahkan Ramp Check Massal Jelang Libur Nataru 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167768/anggaran_pu_di_2026-Ambw_large.jpg
Kementerian PU Dapat Anggaran Rp118,5 Triliun di 2026, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163592/asdp-TzVy_large.jpg
HUT ke-80 RI, Kini Ada Jalur Penyeberangan Gorontalo-Sulawesi Tengah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/320/3154364/menhub-ajlR_large.jpg
Anggaran Kemenhub 2026 Turun Jadi Rp24,4 Triliun, Fokus Tetap Percepat Infrastruktur Transportasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/320/3152824/kapal-gvSn_large.jpg
KMP Tunu Pratama Jaya Tenggelam, Muatan Truk ODOL Disorot 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/320/3152142/kemenhub_soal_truk_demo-PKsu_large.jpg
Sopir Truk Demo ODOL, Kemenhub Singgung Insentif hingga Perlindungan Pengemudi 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement