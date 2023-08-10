3 Aksi Emiten Hari Ini dari Rights Issue hingga Dividen

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah aksi emiten yang dilakukan hari ini. Mulai dari rencana rights issue hingga pembayaran dividen.

Mengutip informasi saham di BEI, Kamis (9/8/2023), berikut aksi emiten yang dilakukan hari ini:

1. NOBU

Tanggal distribusi HMETD PT Bank Nationalnobu Tbk.

2. PJAA

Informasi Pembayaran Kupon seri PJAA02BCN2 ke 10.

3. SMDR

Tanggal DPS Dividen Tunai Interim Samudera Indonesia Tbk.

BACA JUGA: Jumlah Emiten Baru Melantai di Bursa Cetak Rekor

Sementara itu, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat rekor baru per hari Rabu 9 Agustus 2023. Di mana sampai akhir pekan ini, terdapat 63 perusahaan tercatat baru.

Jumlah ini terhitung lebih tinggi dari pencatatan pada tahun 2022 yang mencapai 59 perusahaan.

Jika periodenya ditarik lebih lama lagi, maka angka pencatatan ini tertinggi setidaknya dalam kurun waktu lebih dari lima tahun terakhir, sesuai data Roadmap Pasar Modal Indonesia.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan pencapaian ini menandai adanya prospek positif terhadap pasar modal Indonesia. Dari 200 instrumen efek yang diincar, sedikit lagi bursa akan mencapai targetnya

"Target kita saat ini dari seluruh instrumen efek telah lebih dari 90 persen," kata Nyoman.