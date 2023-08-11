Jokowi Angkat Bicara soal Freeport Mau Gugat RI

JAKARTA – PT Freeport Indonesia mengancam akan menggugat kebijakan bea keluar ekspor konsentrat tembaga. Namun ancaman tersebut, kata Presiden Jokowi tidak akan membuat Indonesia berhenti melakukan hilirisasi.

"Ya gak apa-apa. yang jelas hilirisasi tidak akan berhenti. Hilirisasi setelah nikel, stop. kemudian yang masuk ke tembaga, ke copper. Nanti masuk lagi ke bauksit dan seterusnya," kata Jokowi di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, Kamis, 10 Agustus 2023.

Jokowi menegaskan bahwa siapa pun atau negara manapun tidak dapat menghentikan pemerintah Indonesia untuk melakukan industrialisasi ataupun hilirisasi.