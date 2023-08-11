Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Angkat Bicara soal Freeport Mau Gugat RI

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |05:04 WIB
Jokowi Angkat Bicara soal Freeport Mau Gugat RI
Presiden Jokowi buka suara soal RI digugat Freeport. (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA – PT Freeport Indonesia mengancam akan menggugat kebijakan bea keluar ekspor konsentrat tembaga. Namun ancaman tersebut, kata Presiden Jokowi tidak akan membuat Indonesia berhenti melakukan hilirisasi.

"Ya gak apa-apa. yang jelas hilirisasi tidak akan berhenti. Hilirisasi setelah nikel, stop. kemudian yang masuk ke tembaga, ke copper. Nanti masuk lagi ke bauksit dan seterusnya," kata Jokowi di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, Kamis, 10 Agustus 2023.

 BACA JUGA:

Jokowi menegaskan bahwa siapa pun atau negara manapun tidak dapat menghentikan pemerintah Indonesia untuk melakukan industrialisasi ataupun hilirisasi.

