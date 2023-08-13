Advertisement
HOME FINANCE

Arahan Presiden, Mentan SYL Tinjau DAS Citarum Pastikan Sektor Pertanian Terus Berproduksi

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |20:49 WIB
Arahan Presiden, Mentan SYL Tinjau DAS Citarum Pastikan Sektor Pertanian Terus Berproduksi
Mentan SYL tinjau DAS Citarum. (Foto: dok Kementan)
BANDUNG - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) meninjau kondisi air di kawasan pertanian DAS Citarum Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Peninjauan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo dalam memastikan sektor pertanian terus berproduksi di tengah cuaca ekstrem el nino yang diperkirakan berlangsung lama.

"Kementerian Pertanian terus bergerak memastikan lahan pertanian di seluruh Indonesia terutama di daerah Bandung ini terairi dengan baik dari sumber-sumber yang ada. Salah satunya dari DAS Citarum," ujar Mentan SYL, Minggu (13/8/2023).

Selanjutnya, kata Mentan SYL, petani diharapkan mampu mempercepat pola tanam dengan menggunakan benih unggul toleran kering serta menggunakan teknologi mekanisasi sebagai upaya bersama dalam menguatkan produksi dalam negeri.

Mentan SYL tinjau DAS Citarum. (Foto: dok Kementan)


Diketahui, pemerintah juga memiliki program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai akses permodalan usaha tani bagi para petani.

Halaman:
1 2
