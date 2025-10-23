PGN Sukses Relokasi Pipa Gas di Karawang Lebih Cepat, Layanan ke Pelanggan Tetap Aman

PGN berhasil relokasi jaringan pipa gas bumi di Jalan Gorowong, Karawang Timur. (Foto: dok PGN)

KARAWANG – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) melalui Sales Operation Region II (SOR II) berhasil menyelesaikan relokasi jaringan pipa gas bumi berdiameter 16 inch di Jalan Gorowong, Kecamatan Karawang Timur, dengan lebih cepat dari target waktu, aman, dan tanpa gangguan layanan gas bumi kepada pelanggan rumah tangga.

Relokasi ini merupakan bagian dari dukungan PGN terhadap pembangunan Underpass Gorowong, proyek strategis Pemerintah Kabupaten Karawang yang bertujuan mengurai kemacetan dan meningkatkan konektivitas antar wilayah.

Jalur pipa gas bawah tanah yang terdampak proyek dipindahkan dengan perhitungan teknis presisi agar tetap menjaga keselamatan dan kontinuitas pasokan energi.

“Kami berhasil menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 60 jam, lebih cepat dari estimasi 80 jam yang direncanakan, dan lancar tanpa insiden. Semua tahapan dijalankan dengan perencanaan matang, pengawasan ketat, serta koordinasi yang solid antarinstansi,” ujar Wuriana Irawati, Area Head PGN Karawang, (22/10).

Selama pekerjaan berlangsung, aliran gas bumi kepada pelanggan rumah tangga tetap aman dan tidak terganggu. PGN memastikan seluruh langkah antisipatif berjalan efektif berkat dukungan teknis yang kuat, komunikasi yang baik, serta sistem pengawasan yang ketat di lapangan.

Adapun pelanggan di wilayah terdampak proyek yang tetap menerima pasokan gas secara normal meliputi 9.559 pelanggan Rumah Tangga (RT) dan 7 Pelanggan Kecil (PK/UMKM).

Untuk menjaga keandalan pasokan, PGN menyiapkan sistem back-up CNG (Compressed Natural Gas) yang disuplai oleh PT Gagas Energi Indonesia menggunakan GTM (Gas Transport Module) berkapasitas 10 Ft @800 m³. Selama pekerjaan berdurasi 60–80 jam, kebutuhan gas back-up setara dengan kurang lebih 10.000 m³, memastikan pasokan tetap stabil bagi seluruh pelanggan RTPK.