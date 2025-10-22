Advertisement
HOME FINANCE

PGN SOR II Gencarkan GasKita di Tangerang, Aman dan Efisien untuk Sehari-hari

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 22 Oktober 2025 |08:00 WIB
PGN SOR II Gencarkan GasKita di Tangerang, Aman dan Efisien untuk Sehari-hari
PGN SOR II gencarkan pemanfaatan GasKita di Tangerang. (Foto: dok PGN)
A
A
A

TANGERANG - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), Subholding Gas Pertamina, melalui Sales & Operation Region (SOR) II terus memperluas jangkauan layanan energi bersih bagi masyarakat Tangerang dengan produk unggulannya, yakni GasKita.

Area Tangerang  saat ini menjadi salah satu fokus utama wilayah untuk percepatan pertumbuhan pelanggan baru khususnya di sektor rumah tangga dan usaha kecil.

PGN Area Tangerang senantiasa memperkuat kehadiran GasKita sebagai pilihan energi modern yang aman, efisien, praktis dan ramah lingkungan bagi rumah tangga maupun usaha kecil menengah.

Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Tangerang Selatan menjadi fokus utama pengembangan jaringan gas bumi oleh PGN, karena wilayah termasuk wilayah dengan pertumbuhan ekonomi dan kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi Banten.

Hingga akhir tahun ini, PGN menargetkan penambahan ribuan sambungan rumah tangga dan pelanggan usaha kecil, seperti kawasan perumahan padat serta sentra kuliner yang memiliki potensi konsumsi energi tinggi di tiga wilayah tersebut.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
