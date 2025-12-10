Ini Alasan Mengapa Pembayaran PKB Tepat Waktu Penting bagi Pemilik Kendaraan

JAKARTA - Setiap pemilik kendaraan diwajibkan untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tepat waktu. Bukan sekadar melindungi secara administrarif, tetapi juga sebagai bentuk partisipasi aktif untuk mendukung pembangunan daerah.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny mengatakan, “Pembayaran pajak secara tepat waktu dapat memberikan berbagai manfaat yang akan berdampak langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat.”

Berikut ini berbagai manfaat yang bisa dirasakan dengan membayar pajak tepat waktu.

1. Mendukung Mobilitas yang Aman

Kendaraan dengan administrasi yang lengkap memberikan rasa aman bagi pengendara dalam beraktivitas, termasuk saat melakukan perjalanan jauh atau keperluan pekerjaan. Dengan STNK yang aktif dan sah, masyarakat dapat berkendara tanpa kekhawatiran saat terjadi pemeriksaan kendaraan di jalan.

2. Berkontribusi pada Pembangunan Daerah

PKB menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk berbagai kebutuhan publik, seperti: