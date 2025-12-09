Advertisement
HOME FINANCE

Operasional Terminal Peti Kemas Bagendang Tetap Normal saat Aksi Penyampaian Aspirasi TKBM

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |20:24 WIB
Operasional Terminal Peti Kemas Bagendang Tetap Normal saat Aksi Penyampaian Aspirasi TKBM
Terminal Peti Kemas Bagendang. (Foto: dok Pelindo)
SAMPIT - PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) memastikan bahwa pelayanan operasional di Terminal Peti Kemas Bagendang tetap berjalan normal meskipun terdapat aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Kantor KSOP Sampit hari ini.

Terminal Head Terminal Peti Kemas Bagendang Akhmad Fajar menegaskan bahwa kegiatan operasional bongkar muat di terminal berlangsung tanpa gangguan berkat koordinasi yang baik antara manajemen terminal dan pengurus Koperasi TKBM.

"Sebelum aksi berlangsung, kami telah berkoordinasi dengan pengurus Koperasi TKBM untuk memastikan anggota yang mendapatkan giliran kerja tetap melaksanakan kegiatan bongkar muat seperti biasa. Respons yang diberikan sangat positif dan tidak terjadi mogok kerja di Pelabuhan Bagendang maupun Sampit,” ujar Fajar.

Ia menambahkan bahwa keseluruhan kegiatan kapal, bongkar muat dan pelayanan peti kemas berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, sehingga tidak berdampak terhadap kegiatan operasional maupun keterlambatan layanan kepada pengguna jasa dan pemilik barang.

Sementara itu, Kasi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan KSOP Kelas III Sampit Gusti Muchlis memastikan bahwa aksi demonstrasi berlangsung damai dan tidak mengganggu aktivitas pelabuhan.

