HOME FINANCE

Setahun Prabowo-Gibran, PGN Dukung Visi Menuju Swasembada Energi

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 21 Oktober 2025 |08:00 WIB
JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), Subholding Gas Pertamina, turut berkontribusi aktif dalam mendukung visi pembangunan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kini menginjak satu tahun pertama masa kepemimpinan. PGN senantiasa menjaga keandalan layanan gas bumi untuk seluruh sektor, agar dapat memperkuat swasembada energi nasional.

“PGN mengoptimalkan pasokan gas bumi dari bumi Indonesia dan disalurkan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat Indonesia. Maka PGN juga terus menjalin sinergi yang intensif dengan pemerintah Untuk keberlanjutan layanan gas bumi sekaligus mendorong manfaat yang lebih luas lagi bagi masyarakat,” ujar Direktur Utama PGN Arief Kurnia Risdianto, Selasa (21/10/2025).

Salah satu bentuk nyata PGN dalam menyediakan gas bumi kepada seluruh lapisan masyarakat adalah jargas untuk rumah tangga. Saat ini, PGN telah melayani lebih dari 814.000 rumah tangga di berbagai wilayah di Indonesia.

"Jargas memberikan manfaat langsung berupa energi yang praktis, aman, tersedia 24/7 dan ramah lingkungan serta mendukung program pengurangan subsidi yang sedang dicanangkan pemerintah. “PGN siap gotong royong dalam mengembangkan jargas secara masif,” kata Arief.

PGN juga memperluas layanan melalui skema beyond pipeline seperti CNG dan LNG. Di beberapa lokasi, PGN tengah mendorong ekosistem CNG seperti Bandung, Batam dan Medan, di mana PGN menghadirkan energi yang lebih sustainable bagi sektor ritel dan transportasi.

