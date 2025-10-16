PGN Rayakan Hari Pangan Dunia 2025 bersama Warga Pesisir Muara Gembong

BEKASI - Di tepian utara Kabupaten Bekasi, tepatnya di Desa Pantai Harapan Jaya, Muara Gembong, keceriaan tampak memenuhi lapangan di sebelah Jembatan Kali Nawan pada Kamis (16/10) itu. Mulai dari anak hingga usia dewasa bergantian menunggu giliran untuk pemeriksaan kesehatan gratis dan pembagian makanan bergizi.

Dalam rangka memperingati Hari Pangan Dunia 2025 yang jatuh pada 16 Oktober 2025, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), Subholding Gas Pertamina, menggelar kegiatan sosial bertajuk Together for a Future with Fair and Sustainable Food Access bersama warga pesisir. Kegiatan ini merupakan kolaborasi PGN dengan PGN Solution, serta mitra sosial Kitabisa.com, Salam Setara, dan Pasukan Anti Lapar.

Sebanyak 330 porsi makanan bergizi dibagikan untuk anak-anak, petani, nelayan, dan warga sekitar. Selain itu, masyarakat juga mendapatkan layanan cek kesehatan gratis dan penyuluhan tentang pentingnya menjaga asupan makanan demi menjaga kesehatan dan mencegah stunting.

“Desa kami berada di ujung wilayah Bekasi, dekat laut. Fasilitas kesehatan cukup jauh, jadi kegiatan seperti ini sangat berarti bagi warga,” ujar Matim, tokoh masyarakat setempat. Ia menambahkan, warga berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut agar semakin banyak yang memahami pentingnya gizi seimbang bagi keluarga.

Desa Pantai Harapan Jaya dikenal sebagai salah satu wilayah pesisir yang penuh tantangan. Sebagian besar warganya bekerja sebagai petani, nelayan, dan peternak. Meski hidup sederhana, mereka tetap berdaya dengan memanfaatkan potensi alam sekitar untuk bertahan hidup.

“PGN percaya bahwa energi baik tidak hanya mengalir melalui jaringan gas bumi, tapi juga melalui kepedulian terhadap sesama. Kegiatan ini adalah bentuk nyata kontribusi kami untuk mendukung ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat,” ujar Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman.

Bagi PGN, memperingati Hari Pangan Dunia bukan sekadar momentum seremonial, melainkan kesempatan untuk memperkuat komitmen terhadap keberlanjutan. Pangan, kesehatan, dan energi merupakan tiga hal yang saling terhubung. Pada aksi ini, ketiganya berpadu dalam semangat gotong royong dan kepedulian.

(Agustina Wulandari )