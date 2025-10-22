Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

FORTRESS Raih Predikat Superbrand berkat Inovasi Optimal dan Ekspansi Strategis

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Rabu, 22 Oktober 2025 |10:20 WIB
FORTRESS Raih Predikat Superbrand berkat Inovasi Optimal dan Ekspansi Strategis
FORTRESS sukses menjadi Superbrand berkat kepercayaan masyarakat. (Foto: dok FORTRESS)
A
A
A

JAKARTA - FORTRESS kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih predikat Superbrand  Indonesia. Apresiasi ini diserahkan langsung pada Gala Award Superbrands Indonesia’s Choice 2025 di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Jumat (26/9/2025) lalu.

Founder dan CEO FORTRESS Joni Effendi mengatakan, pencapaian tersebut menjadi bukti nyata atas dedikasi perusahaan dalam menghadirkan inovasi berkelanjutan, pelayanan pelanggan yang optimal, serta jaringan distribusi yang kini telah berkembang hingga 17 cabang di seluruh Indonesia. 

“Bagi kami, inovasi adalah napas dalam setiap langkah bisnis. Kami berupaya memahami kebutuhan konsumen modern dan  menerjemahkannya menjadi solusi yang menghadirkan keamanan, kenyamanan, dan keindahan  bagi setiap rumah di Indonesia,” katanya.

Lebih dari sekadar merek, FORTRESS telah menjadi simbol kekuatan, keamanan, dan kemajuan teknologi dalam industri perlengkapan rumah modern. FORTRESS juga berhasil menjadi merek terkemuka pintu baja motif kayu dengan sistem keamanan smart lock modern.

Dengan filosofi “Smart Door, Smart  Lock, Smart Life,” FORTRESS berkomitmen menghadirkan produk yang tidak hanya aman dan  fungsional, tetapi juga estetik dan bernilai jangka panjang bagi setiap rumah masyarakat Indonesia. 

Kesuksesan FORTRESS dalam meraih predikat Superbrand tidak terlepas dari konsistensi perusahaan dalam berinovasi. Dari sistem penguncian digital hingga pintu baja untuk keamanan rumah maksimal, FORTRESS menjadi pionir dalam menghadirkan solusi smart home yang praktis dan efisien. 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/340/3178233//mitra10_liburan_ke_eropa_shopvaganza-URgl_large.jpg
Belanja Kloset Ceramax, Menangkan Mobil Listrik hingga Liburan ke Eropa di Mitra10 Shopvaganza 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/11/3178187//goto_ekosistem_ride_hailing-QHKn_large.JPG
Patuhi Kebijakan, GoTo Dukung Langkah Presiden Dorong Ekosistem Ride Hailing yang Adil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/11/3178198//pgn_dukung_presiden_dan_wapres-Sdrh_large.jpeg
Setahun Prabowo-Gibran, PGN Dukung Visi Menuju Swasembada Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/12/3178148//shopee_jagoan_umkm_naik_kelas_logistic_race-l46f_large.jpg
Ketepatan dan Kecepatan Jadi Kunci Tantangan Logistic Race Episode 4 Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/11/3178184//isf_chandra_asri-BTxU_large.jpg
Inisiatif Transisi Hijau Chandra Asri Group di Indonesia International Sustainability Forum 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/11/3178047//kemenimipas_pnbp-UvTr_large.jpeg
Kemenimipas Catat Kenaikan PNBP Signifikan pada 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement