FORTRESS Raih Predikat Superbrand berkat Inovasi Optimal dan Ekspansi Strategis

JAKARTA - FORTRESS kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih predikat Superbrand Indonesia. Apresiasi ini diserahkan langsung pada Gala Award Superbrands Indonesia’s Choice 2025 di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Jumat (26/9/2025) lalu.

Founder dan CEO FORTRESS Joni Effendi mengatakan, pencapaian tersebut menjadi bukti nyata atas dedikasi perusahaan dalam menghadirkan inovasi berkelanjutan, pelayanan pelanggan yang optimal, serta jaringan distribusi yang kini telah berkembang hingga 17 cabang di seluruh Indonesia.

“Bagi kami, inovasi adalah napas dalam setiap langkah bisnis. Kami berupaya memahami kebutuhan konsumen modern dan menerjemahkannya menjadi solusi yang menghadirkan keamanan, kenyamanan, dan keindahan bagi setiap rumah di Indonesia,” katanya.

Lebih dari sekadar merek, FORTRESS telah menjadi simbol kekuatan, keamanan, dan kemajuan teknologi dalam industri perlengkapan rumah modern. FORTRESS juga berhasil menjadi merek terkemuka pintu baja motif kayu dengan sistem keamanan smart lock modern.

Dengan filosofi “Smart Door, Smart Lock, Smart Life,” FORTRESS berkomitmen menghadirkan produk yang tidak hanya aman dan fungsional, tetapi juga estetik dan bernilai jangka panjang bagi setiap rumah masyarakat Indonesia.

Kesuksesan FORTRESS dalam meraih predikat Superbrand tidak terlepas dari konsistensi perusahaan dalam berinovasi. Dari sistem penguncian digital hingga pintu baja untuk keamanan rumah maksimal, FORTRESS menjadi pionir dalam menghadirkan solusi smart home yang praktis dan efisien.