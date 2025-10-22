Advertisement
HOME FINANCE

LG Sabet Penghargaan Superbrands 2025 Berkat Inovasi dan Kepercayaan Konsumen

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 22 Oktober 2025 |10:33 WIB
LG Electronics menyabet penghargaan Superbrand 2025 pada kategori Air Conditioner, Jumat (26/9/2025). (Foto: dok iNews Media Group/Arif Julianto)
JAKARTA – LG Electronics sukses membuktikan dirinya lewat pencapaian bersejarah dengan menyabet penghargaan Superbrand Award 2025 pada kategori produk Air Conditioner.

Superbrand sebagai lembaga independen terbesar di dunia memberikan pengakuan kepada perusahaan teknologi global asal Korea ini dalam menghadirkan inovasi, kualitas tinggi, serta kepercayaan konsumen yang terus tumbuh dari tahun ke tahun.

Perwakilan LG Electronics menyampaikan, pencapaian ini tidak hanya menjadi simbol prestasi, tetapi juga refleksi dari komitmen AC LG untuk selalu memberikan solusi terbaik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. 

“Melalui berbagai lini produk unggulannya, AC LG terus menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama,” ujarnya pada Gala Award Superbrands Indonesia’s Choice 2025 di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Jumat (26/9/2025). 

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para konsumen yang telah percaya terhadap kualitas LG Air Conditioner. “Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan Anda, kami akan terus berinovasi dalam menghadirkan produk-produk untuk memudahkan hidup Anda setiap hari,” katanya.

Sementara itu, CEO Superbrands Indonesia Grandtyana Mayasari menjelaskan, penghargaan Superbrands merupakan bentuk apresiasi kepada para pemilik merek yang sukses membangun merek melalui perencanaan strategis, inisiatif-inisiatif dan program inovasi yang berorientasi market.

“Merupakan kehormatan bagi saya dapat memberikan penghargaan kepada merek-merek yang telah bekerja dengan baik mempertahankan reputasi mereka di mata masyarakat Indonesia,” katanya. 

Dia mengatakan, merek-merek yang menyandang status Superbrands, berhak untuk mencantumkan Superbrands seals dalam kemasan produk dan materi marketing communication untuk konsumsi publik 

