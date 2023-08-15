Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kompetisi Grab, Gojek hingga Maxim Dapatkan Orderan, Berapa Penghasilan Abang Ojol Sekarang?

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |04:40 WIB
Kompetisi Grab, Gojek hingga Maxim Dapatkan Orderan, Berapa Penghasilan Abang Ojol Sekarang?
Kompetisi Ojek Online Semakin Ketat. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA- Layanan transportasi online Grab, Gojek, dan Maxim mengandalkan mekanisme kemitraan dengan pengemudi (driver), ternyata memiliki nilai pendapatan yang berbeda-beda.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan tersebut, driver harus bisa menjaga orderan yang masuk supaya dapat tetap tinggi.

Lantas, terdapat sejumlah cara yang dapat memaksimalkan orderan masuk yang akan dibahas lebih lanjut disini,

Dilansir dari berbagai sumber, pendapat sehari seorang driver Grab dapat berkisaran Rp150.000 hingga Rp200.000.

Setelah ada penyesuaian tarif, salah satu driver Gojek menyatakan penghasilannya berada di atas Rp100.000 per harinya. Sedangkan, driver Maxim mengungkap bisa menghasilkan Rp200.000—Rp250.000 dalam satu hari.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai nilai tersebut adalah dengan, para driver ojol biasanya perlu mengantar sekitar 15 sampai 20 penumpang dalam sehari.

Pendapatan tersebut paling banyak dipengaruhi oleh persaingan yang semakin menjadi. Saat ini, sedikitnya sudah terdapat 20 aplikasi layanan transportasi online di Indonesia, baik itu yang masih bertahan ataupun sudah tumbang.

Kompetisi pun menjadi keniscayaan yang pahit bagi para pelaku usaha, dimana mereka berlomba-lomba untuk menawarkan berbagai promo dengan yang mereka terima.

Di sisi lain, perusahaan perlu menggelontorkan dana investasi yang tak terkira, hingga pemenangnya sudah seperti ditentukan berdasar siapa yang mengeluarkan modal terbanyak tidak terkecuali bagi drivernya.

Halaman:
1 2
