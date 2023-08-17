Contoh Proposal Peringatan 17 Agustus di Lingkungan RT RW

JAKARTA - Contoh proposal peringatan 17 Agustus untuk lingkungan RT/RW. Proposal kegiatan biasanya berisi rincian jumlah biaya yang diperlukan, maka perlu dibuat semenarik mungkin supaya memperoleh dana bantuan.

17 Agustus merupakan tanggal penuh makna dan sejara bagi Indonesia. Indonesia akhirnya menyerukan kemerdekaanya dan membesakan diri dari belenggu penjajahan.

Maka dari itu pada tanggal 17 Agustus banyak masyarakat menggelar kegiatan masyarakat di lingkungan RT/RW. Untuk menyelenggarakan acara dibutuhkan proposal untuk mengumpulkan dana.

Berikut contoh proposal peringatan 17 Agustus di lingkungan RT/RW.

A. Latar Belakang

BACA JUGA: MNC Bank Tebar Banyak Promo Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia

Dalam rangka menyambut kedatangan Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia yang akan jatuh pada tanggal 17 Agustus 2023, sudah sepantasnya mengenang jasa para pahlawan.