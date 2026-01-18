4 Fakta Prabowo Minta Ganti Desain dan Fungsi IKN

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima laporan perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dari Otorita IKN. Hal ini usai mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Selasa, 13 Januari 2026.

Berikut fakta-fakta Prabowo minta ganti desain dan fungsi IKN yang dirangkum Okezone, Minggu (18/1/2026).

1. Pembangunan IKN

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa sejak awal Presiden Prabowo memberikan perhatian agar pembangunan fasilitas negara tersebut dapat dipercepat.

“Bapak Presiden memang sejak awal memberikan penekanan untuk mempercepat proses pembangunan fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif, yang harapannya bisa selesai di tahun 2028,” ujar Mensesneg dalam keterangannya kepada awak media di Kabupaten Malang.

2. Sejumlah Catatan Prabowo

Dalam rapat bersama OIKN tersebut, Presiden Prabowo memberikan sejumlah catatan atas paparan yang disampaikan.

Menurutnya, catatan Presiden pada prinsipnya menekankan dua hal utama yakni perbaikan dan percepatan proses pembangunan.