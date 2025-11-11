Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

IKN Lanjutkan Pembangunan Tahap II, OIKN Teken 6 Kontrak Senilai Rp1 Triliun

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 11 November 2025 |11:40 WIB
IKN Lanjutkan Pembangunan Tahap II, OIKN Teken 6 Kontrak Senilai Rp1 Triliun
Kepala Badan Otorita IKN (Foto: Okezone)
JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) melakukan penandatanganan enam kontrak proyek baru untuk pembangunan tahap II. Targetnya pada tahun 2028 mendatang ibu kota baru sudah bisa ditempati oleh para ASN. 

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan, penandatanganan kontrak kali ini merupakan bagian penting dari langkah berkelanjutan menuju target pembangunan jangka menengah IKN.

"Tahun 2026 nanti mungkin ada lagi untuk pekerjaan yang belum. Ini akan terus berlanjut agar kita bisa mulai bekerja membangun kawasan yudikatif dan legislatif," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (11/11/2025). 

Enam kontrak yang ditandatangani terdiri atas satu paket pekerjaan fisik dan lima paket manajemen konstruksi, dengan total nilai lebih dari Rp1 Triliun.

Paket pekerjaan fisik yaitu Pembangunan Jalan Kawasan Kompleks Legislatif sepanjang 3,7 km, terdiri dari 10 ruas utama dan 4 jembatan. Proyek tahun jamak ini akan berlangsung hingga 2027, dikerjakan oleh PT Bangun Cipta Kontraktor, PT Modern Widya Tehnical, PT Markinah, dan PT Daya Mulia Turangga.

Adapun lima paket konsultan manajemen konstruksi dalam rangka memulai pembangunan gedung-gedung legislatif (MPR, DPR, DPD, dan bangunan-bangunan pendukung), meliputi:

 

