5 Fakta Diskon Listrik PLN 50 Persen Berlaku di Januari 2026

JAKARTA - Masyarakat masih dapat menikmati diskon listrik PLN 50 persen di Januari 2026. Diskon listrik ini berupa promo tambah daya listrik diskon 50 persen bagi pelanggan yang melakukan transaksi pada aplikasi PLN Mobile.

PLN kembali memberikan diskon listrik berupa promo tambah daya listrik diskon 50 persen melalui program spesial bertajuk "Tahun Baru Energi Baru"

Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta diskon listrik PLN 50 persen berlaku di Januari 2026, Jakarta.

1. Promo Tambah Daya Listrik Berlaku hingga 20 Januari 2026

Promo tambah daya listrik diskon 50 persen berlaku sejak 7 Januari hingga 20 Januari 2026.

Promo diskon listrik PLN 50 persen ini ditujukan bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa di semua golongan tarif, dengan daya awal 450 Volt Ampere (VA) hingga 5.500 VA yang ingin menambah daya hingga 7.700 VA.

Sebagai ilustrasi, pelanggan dengan daya awal 900 VA yang ingin melakukan penambahan daya menjadi 7.700 VA cukup membayar sebesar Rp3.294.600, 50 persen lebih hemat dibandingkan biaya normal sebesar Rp6.589.200.

2. Penjelasan PLN

Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto menjelaskan, program ini memberikan kesempatan bagi pelanggan yang ingin mengoptimalkan penggunaan energi listrik melalui penambahan daya dengan biaya yang terjangkau.

“Program ini hadir sebagai wujud apresiasi kepada pelanggan setia PLN dengan memberikan kemudahan sekaligus manfaat langsung bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan listrik secara andal dan efisien,” kata Adi.

Adi menambahkan, promo ini hanya berlaku bagi pelanggan yang telah terdaftar sebelum 1 Januari 2026 dan telah melunasi seluruh tagihan listrik atau kewajiban lain.

“Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan promo diskon ini sebaik mungkin guna mendukung aktivitas dan produktivitas sehari-hari,” ujar Adi.