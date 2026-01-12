Diskon Listrik PLN di Januari 2026, Hemat 50 Persen

JAKARTA - Diskon listrik PLN di Januari 2026 resmi berlaku. Pelanggan bisa hemat biaya 50 persen. Diskon listrik ini berupa promo tambah daya listrik bagi pelanggan yang melakukan transaksi pada aplikasi PLN Mobile.

PLN memberikan promo tambah daya listrik diskon 50 persen bagi pelanggan melalui program spesial bertajuk "Tahun Baru Energi Baru"

Promo tambah daya listrik diskon 50 persen berlaku sejak 7 Januari hingga 20 Januari 2026. Promo ini ditujukan bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa di semua golongan tarif, dengan daya awal 450 Volt Ampere (VA) hingga 5.500 VA yang ingin menambah daya hingga 7.700 VA.

Hemat 50 Persen

Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto menjelaskan, program promo tambah daya listrik diskon 50 persen memberikan kesempatan bagi pelanggan yang ingin mengoptimalkan penggunaan energi listrik melalui penambahan daya dengan biaya yang terjangkau.

“Program ini hadir sebagai wujud apresiasi kepada pelanggan setia PLN dengan memberikan kemudahan sekaligus manfaat langsung bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan listrik secara andal dan efisien,” ujar Adi di Jakarta, Senin (12/1/2026).

Adi menambahkan, promo ini hanya berlaku bagi pelanggan yang telah terdaftar sebelum 1 Januari 2026 dan telah melunasi seluruh tagihan listrik atau kewajiban lain.

“Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan promo diskon ini sebaik mungkin guna mendukung aktivitas dan produktivitas sehari-hari,” tambah Adi.

Sebagai ilustrasi, pelanggan dengan daya awal 900 VA yang ingin melakukan penambahan daya menjadi 7.700 VA cukup membayar sebesar Rp3.294.600, 50 persen lebih hemat dibandingkan biaya normal sebesar Rp6.589.200.