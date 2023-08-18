Gaji Naik 8%, Jokowi Minta PNS Jangan Malas-malasan! Ingat Reformasi Birokrasi

JAKARTA - Pegawai Negeri Sipil (PNS) naik gaji 8% di tahun 2024. Naik gaji ini diharapkan dapat meningkatkan transformasi ekonomi nasional.

Diperlukan suatu perubahan yang didukung adanya reformasi oleh birokrasi. Presiden Jokowi mengatakan bahwa reformasi birokrasi selaras dengan pemerintah pusat dan daerah.

Sehingga pertumbuhan akan terus terjadi di lingkungan yang kompeten, profesional dan berintegritas.

"Pelaksanaan reformasi birokrasi harus dijalankan secara konsisten," kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga menambahkan agar tranformasi ekonomi dapat terjadi demi kesejahteraan para Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan memperbaiki tunjangan dan remunerasi.