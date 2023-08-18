Formasi CPNS 2023 Lulusan SMA, Cara Daftar dan Syarat

JAKARTA - Daftar formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2023 lulusan SMA ada begitu banyak. Ini bisa menjadi kesempatan bagi Anda yang ingin bekerja di instansi pemerintah.

Jadwal pelaksanaan seleksi CPNS 2023 akan dilaksanakan pada September mendatang. Bahkan, mengutip berbagai sumber, akan ada 8 Kementerian yang membuka penerimaan CPNS 2023 untuk lulusan SMA

Adapun formasi CPNS 2023 lulusan SMA sebagai berikut:

1. Kejaksaan Agung (Kejagung)

Bagi Anda yang ingin berkesempatan bekerja di Kejaksaan Agung (Kejagung), bisa mempersiapkan diri dengan baik. Pasalnya, Kejagung dikabarkan membuka 2.000 formasi utuk lulusan SMA, di mana dengan jumlah tersebut ada 2 jabatan posisi yaitu pengawal tahanan atau narapidana dan pengemudi kapten. Dengan masing-masing 1000 formasi untuk kedua jabatan.

2. Kementerian Pertanian (Kementan)

Kementerian Pertanian juga kabarnya akan memberikan kesempatan pada calon pendaftar lulusan SMA atau sederajat untuk beberapa formasi yang dibutuhkan.