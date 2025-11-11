PNS Harus Siap di Era AI, Ini Alasannya

PNS Harus Siap di Era AI, Ini Alasannya (Foto: Freepik)

JAKARTA - Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk PNS harus siap di era kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa ASN harus siap beradaptasi menghadapi perubahan teknologi.

"Yang jelas adalah manusia tanpa AI akan digantikan oleh manusia dengan AI. Oleh karena itu, mau tidak mau kita harus update perkembangan teknologi ini untuk kebaikan kita," ujar Pratikno di Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Dengan pemanfaatan AI, dapat mempercepat birokrasi yang menghadapi tantangan besar akibat pesatnya perkembangan teknologi digital yang secara signifikan mengubah pola kerja pemerintahan.

Untuk itu, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengembangkan solusi inovatif berbasis kecerdasan artifisial untuk menjawab tantangan birokrasi modern.

Dari rangkaian tersebut, terpilih enam inovasi unggulan yang dinilai paling siap untuk diimplementasikan dalam upaya meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik.

Dari hasil penilaian, enam karya terbaik ditetapkan sebagai inovasi unggulan karena dinilai paling relevan terhadap kebutuhan birokrasi saat ini serta memiliki potensi dampak yang kuat dan realistis untuk diujicobakan dan diimplementasikan di Kemenko PMK.