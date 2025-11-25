Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BKN Ungkap PNS Bisa Naik Pangkat 12 Kali Setahun

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |17:53 WIB
JAKARTA - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk PNS menjadi 12 kali dalam setahun. Jumlah kenaikan pangkat ini bertambah dari 6 kali dalam setahun.

"Pertama periode kenaikan pangkat. Yang tadinya 6 kali setahun jadi 12 kali setahun," ujar Zudan saat rapat bersama Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Adapun kebijakan tersebut telah tertuang dalam Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Selain itu, BKN juga membentuk kebijakan baru lainnya seperti implementasi pembangunan manajemen talenta, kemudian mendorong penerapan SLA maksimal 5 hari kerja, kemudahan pencantuman gelar, hingga uji kompetensi jabatan fungsional pegawai yang semula empat kali setahun menjadi 12 kali setahun

"Ketujuh terdapat pencantuman gelar profesi, kedelapan pangkat ASN tidak terhambat karena pangkat atasan lebih rendah dari pangkat staf," kata Zudan.

 

Topik Artikel :
PPPK Pangkat PNS BKN ASN PNS
