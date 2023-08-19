Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pesawat Punya Bengkel? Begini Penampakannya

Himayatul Azizah , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |18:21 WIB
Pesawat Punya Bengkel? Begini Penampakannya
Begini Penampakan Bengkel Pesawat di Indonesia. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - Bengkel mobil atau motor mungkin terdengar biasa. Tapi apakah masyarakat tahu bagimana bentuk bengkel pesawat dan sebesar apa?

Dilansir dari Instagram Kementerian Perhubungan RI, disampaikan mengenai salah satu bengkel pesawat terbesar di Asia Tenggara.

“#KawulaModa pesawat juga punya bengkel loh. Untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan, pesawat perlu melakukan perawatan rutin di bengkel. Yuk intip bareng salah satu bengkel pesawat terbesar di Asia Tenggara yang ada di Indonesia,” tulis Kemenhub.

Melalui video yang diunggah dijelaskan, kalau tentu bengkel pesawat pasti akan sangat diperlukan.

“Untuk menjamin keselamatan & keamanan penerbangan, pesawat perlu melakukan perawatan di bengkel,” terang video tersebut.

Garuda Maintenance Facility (GMF) merupakan salah satu bengkel pesawat yang ada di Indonesia milik Garuda Indonesia, berlokasi di Bandara Soekarno Hatta.

“Bengkel milik GMF ini, memiliki 4 hanggar utama dilengkapi peralatan mutakhir. Melayani perawatan berbagai jenis pesawat,” Mengutip dari Video.

Telusuri berita finance lainnya
