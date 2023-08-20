Intip Teknologi Konstruksi IKN yang Bakal Jadi Kota Modern

JAKARTA - Intip teknologi konstruksi IKN Nusantara yang bakal menjadi kota modern. Saat ini pemerintah mempercepat pembangunan IKN Nusantara yang menjadi pusat pemerintahan mulai tahun 2024.

Sebagai kota baru yang dibangun, maka IKN di gadang-gadang akan dibangun menjadi kota modern pertama di Indonesia. Pembangunan IKN bukan sekadar memindahkan kota dan gedung-gedung pusat pemerintahan, tetapi juga merencanakan pusat perkotaan yang modern dengan prinsip Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai suatu Future Smart Forest City of Indonesia.

Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga mengatakan, karena dibangun menjadi kota yang modern, maka pemanfaatan teknologi konstruksi yang digunakan selama pembangunan juga mengadopsi teknologi-teknologi terbarukan mulai dari tahap perencanaan hingga pembangunan.

"Pembangunan IKN merupakan kesempatan yang baik untuk menata kota sesuai dengan teori, aturan, dan sebagainya karena pembangunan kota betul-betul dimulai dari awal. Pembangunan IKN bukan hanya pembangunan fisik saja, tetapi di situ ada transformasi kehidupan dan transformasi pekerjaan terutama dalam hal pemanfaatan teknologi," ujar Danis dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/8/2023).

Sebagai contoh penerapan inovasi teknologi, Danis mengatakan, saat ini seluruh desain perencanaan konstruksi telah memanfaatkan Building Information Modelling (BIM) untuk mempercepat pembangunan konstruksi gedung dan bangunan.

BIM adalah salah satu sistem, manajemen, metode, atau runtutan pengerjaan suatu proyek dengan mensimulasikan seluruh informasi ke dalam model 3 dimensi. Hal itu dilakukan dengan pemodelan dinamis dan real time tiga dimensi dengan memanfaatkan sistem berbasis data. Penggunaan BIM dalam pekerjaan konstruksi , proses desain, pengadaan, dan pelaksanaan konstruksi dapat dengan mudah terhubung.