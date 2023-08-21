Advertisement
HOME FINANCE

Strategi Kompetitif Produk Lokal Konsumen di Asia Tenggara

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |10:06 WIB
Strategi Kompetitif Produk Lokal Konsumen di Asia Tenggara
Ilustrasi. (Foto: dok midjourney/aldinabahri)
A
A
A

Chief Executive Officer dan Presiden Direktur PT Sasa Inti Rudolf Tjandra menyampaikan, dalam situasi perdagangan global yang kompleks, konsep keunggulan komparasi dan kompetisi muncul sebagai acuan bagi bisnis-bisnis yang ingin mengamankan posisi mereka di market.

Kawasan Asia Tenggara, yang berada di bawah payung Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), memiliki latar belakang yang menarik untuk mengeksplorasi paradigma strategis ini.

"Dengan mendalami ranah brand dan perusahaan barang lokal, dengan fokus khusus pada Indonesia, kita dapat mengungkap perbedaan dan interaksi simbiosis antara keunggulan komparatif dan kompetitif," katanya.

Kedua gagasan ini dapat diolah dan diterapkan dengan bijak dan menghasilkan strategi untuk memenangkan persaingan, membentuk standar baru kepada brand yang ada di market.

Keunggulan Komparatif: The Path to Specialization

Landasan teoritis untuk keunggulan komparatif dikemukakan oleh ekonom terkemuka David Ricardo, yang mengatakan bahwa negara, atau bisnis di dalamnya, harus memiliki spesialisasi dalam produksi barang atau jasa di mana biaya mereka relatif lebih rendah daripada kompetitor mereka.

Rudolf Tjandra juga mengungkapkan, konsep ini bergantung pada sumber daya, kemampuan teknologi, dan efisiensi produksi. Saat menganalisa lanscape produk konsumen di Asia Tenggara yang beroperasi dalam kerangka ASEAN, esensi keunggulan komparatif dicerminkan oleh beragam sumber daya, warisan budaya, dan strategi spesialis.

"Dalam kerangka ASEAN, Indonesia muncul sebagai contoh pemanfaatan keunggulan komparatif. Kepulauan yang luas ini, dihiasi dengan kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman budaya, menjadi wadah untuk mengeksplorasi konsep ini. Industri kelapa sawit mewujudkan keunggulan komparatif Indonesia," tuturnya.

Dengan bentangan luas tanah subur, negara ini membanggakan anugerah alam yang mendorong produksi minyak sawitnya ke tingkat global. Proses produksinya yang hemat biaya membedakannya di pasar internasional.

