HOME FINANCE PROPERTY

Perusahaan Properti China Terlilit Utang dan Terus Merugi

Hafizhuddin , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |03:52 WIB
Perusahaan Properti China Terlilit Utang dan Terus Merugi
Perusahaan properti China terlilit utang (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Dua perusahaan properti China dikabarkan terus merugi dari ratusan hingga ribuan triliun dalam beberapa tahun belakangan. 2 perusahaan yang dimaksud ialah China Evergrande Group dan Country Garden.

China Evergrande Group dan Country Garden adalah 2 perusahaan properti raksasa di tempat asalnya. Namun kondisi pasar properti Cina yang sedang krisis, menahan mereka dalam mencari keuntungan.

Country Garden misalnya, pekan lalu baru mengabarkan bahwa mereka menghadapi potensi kerugian hingga Rp116,3 triliun selama 6 bulan pertama tahun ini.

