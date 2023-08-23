Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

7 Konglomerat Tajir yang Ternyata Punya Bisnis Perkapalan di Indonesia

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |12:09 WIB
7 Konglomerat Tajir yang Ternyata Punya Bisnis Perkapalan di Indonesia
Ilustrasi 7 Konglomerat Tajir (Foto:Okezone)
JAKARTA- Deretan 7 konglomerat tajir yang ternyata punya bisnis perkapalan di Indonesia menarik untuk dikuli. Apalagi, para pengusaha tajir ini memiliki jumlah kekayaan fantastis.

Berikut 7 konglomerat tajir yang ternyata punya bisnis perkapalan dilansir dari berbagai sumber:

1. Carmelia Hartoto

Carmelita Hartoto memiliki jabatan Direktur Utama Andhika Lines, perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran niaga, batu bara, dan minyak bumi.

PT Andhika Lines punya armada yang sangat beragam meliputi; kapal curah, tween decker, tanker, kapal tunda, tongkang, dan berbagai kapal lepas pantai.

Selain itu, mereka mengklaim bahwa perusahaannya memiliki layanan terintergasi, mulai dari kepemilikan kapal, operator kapal, manajemen kapal, keagenan kapal, manajemen kapal komersial, hingga layanan logistik terintegrasi.

Halaman:
1 2 3
